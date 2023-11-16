محمد صلاح يرد بقوة على مدرب منتخب جيبوتي

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات مدرب جيبوتي قبل لقاء منتخب مصر عن الفرعون المصري محمد صلاح .

وكتب فاروق من خلال حسابه على فيس بوك:" مدرب جيبوتي قبل المباراة: لدينا خطة لإيقاف محمد صلاح

الفرعون المصري ليرد عليه ويسجل سوبر هاتريك ".



وكان منتخب مصر قد تقدم بسداسية في شباك جيبوتي في أولى جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق أحرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الأول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الأمر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، وأخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.



وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.