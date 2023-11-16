المغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال الناشئين لأول مرة في تاريخه

حجز المنتخب المغربي تحت 17 عاماً بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم في كرة القدم لأول مرة في تاريخه وفي أول مشاركة عندما تغلب على إندونيسيا المضيفة 3 - 1، على ملعب «جيلورا بونغ تومو» في مدينة سورابايا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

ومنح مهاجم أينتراخت فرنكفورت الألماني أنس العلوي التقدم لـ«أشبال الأطلس» في الدقيقة الـ29 من ركلة جزاء، وأضاف مدافع «أكاديمية محمد السادس»، عبد الحميد أيت بودلال، الهدف الثاني بعد 10 دقائق إثر تمريرة من لاعب وسط فرنكفورت أيبو شيخون.

وقلّص أصحاب الأرض الفارق قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، إلا أن لاعب وسط لوهافر الفرنسي محمد الحموني أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الـ 64 بعد تمريرة من لاعب وسط اتحاد طنجة عبد الحميد معلي مؤمناً فوز منتخب بلاده.

وعوّض ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي خسارته أمام الإكوادور 0 - 2 في الجولة الثانية بعدما افتتح مشواره بفوز على بنما بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.

وأنهى المغرب الجولة في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة أمام الإكوادور التي سقطت في فخ التعادل أمام بنما بهدف لإلكين رويس، مقابل هدف لأولديمار كاستيو.

ويلعب المغرب في ثمن النهائي مع ثالث إحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما تلعب الإكوادور مع ثاني المجموعة الثالثة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

وكانت البطولة مقرّر إقامتها في بيرو، لكن «الاتحاد الدولي (فيفا)» قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 ألقاب من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في أسكوتلندا.