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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور..حظك اليوم الجمعة 17-11-2023 تكسب النقود

برج الثور
برج الثور

مواليد برج الثور أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون إنتظار مقابل.

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023|تحمل بعض المخاطر

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| انظر إلى الأوضاع بإيجابية


برج الثور في  حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


يتمتع مواليد برج الثور بقدر كبير من التعالى وعدم الاعتراف بالأخطاء التى تمر فى حياتهم، حتى أنهم لا يتعلمون من الموقف على الرغم من تكرار حدوثه فى حياتهم.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، وفى إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على السعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الثور اليوم مهنيا


بدأت تسير فى طريق النجاح حافظ على ثباتك فى مشوارك حتى لا تتعرض لمشاكل، فدائمًا الحفاظ على النجاح يحتاج إلى مجهود مضاعف، وسوف تجد فى الأيام المقبلة ثمرة نجاحك تظهر أمامك.
برج الثور اليوم ماليا
برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.
برج الثور اليوم عاطفيا
حالتك العاطفية هادئة ومستقرة بفضل تقبلك لآراء شريك حياتك واستماعك لمشاكله ومساعدته على تحقيق أحلامه، وتفهمك لتقلباته المزاجية، مما يجعلكم أكثر تفهما واستقرارا وكثر تقبلا لحل المشكلات المختلفة.
برج الثور على الصعيد الصحى
أنت تسير على الطريق الصحيح واهتمامك بصحتك والحفاظ على رشاقتك، وهو الأمر الذى يثير إعجاب من حولك ويجعلك قدوة للآخرين، لذا استمر فى اتباع نظامك الغذائى الذى تتبعه منذ فترة لتكمل إنجازات
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
اليوم ليس مثاليا للعمل دون خريطة مسبقة حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك عند الأقدام على خطوة جديدة وإلا ستندم على تسرعك الدائم.

يوم الحظ لبرج الثور : الجمعة
لون الحظ اليوم لبرج الثور : الودري
رقم الحظ : 6
التوافق اليومي لبرج الثور اليوم
أكثر الأبراج توافق اليوم مع برجك هما : برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم : برج الأسد ، برج الدلو

برج الثور اليوم عاطفيا برج الثور برج الثور اليوم ماليا برج الثور اليوم برج الثور اليوم مهنيا برج الثور حظك اليوم الجمعة 17-11-2023 توقعات علماء الفلك

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