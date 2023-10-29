عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| انظر إلى الأوضاع بإيجابية

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاحد 29 أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.


توقعات برج الثور اليوم الأحد 29 أكتوبر2023


توقعات برج الثور وحظك اليوم

برهن للجميع أنك تملك الكفاءة والخبرة وانطلق في استثماراتك بشجاعة, ناقش بعض المواضيع الحساسة والعالقة مع الحبيب وتتوصلا إلى حلول إيجابية، انظر إلى الأوضاع من حولك بطريقة إيجابية لتشعر بالطمأنينة.

 

برج الثور اليوم مهنيا

ستكون حياتك المهنية هادئة اليوم، حيث لن تطرأ أى مشكلة كبيرة على بابك، فكن مبتكرا ومبدعا أثناء إجراء المناقشات مع الحبيب.

txt

4 أبراج تقع في حب الأصدقاء.. هل أنت منهم؟

txt

4 أبراج تقبل الزواج الثاني .. هل أنت منهن؟


برج الثور اليوم عاطفيا

قد لا تنجح بعض العلاقات اليوم، لذلك عليك تخطى الخلافات البسيطة والتركيز على الجوانب الإيجابية التى يتميز بها الحبيب، وسترى المزيد من الفرص لتعزيز الترابط بينك وبينه.


برج الثور على الصعيد الصحى

تعانى من مشاكل طبية بسيطة مثل ألم الأسنان، والتى سيتم علاجها فى غضون أيام قليلة، فقط عليك الاهتمام بتناول الطعام الصحى، وشرب المياه، وتجنب الرياضة الصعبة.


برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

اقضى المزيد من الوقت مع شريك حياتك الفترة المقبلة حتى تقوى علاقتك به، ستساعدك المسئوليات الجديدة فى مكان عملك على إثبات همتك، وعليك أن تكون حذرا أثناء التعامل مع القرارات المالية، ومع ذلك ستكون صحتك فى أفضل حال.

ابراج برج الثور الثور برج الثور وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر2023 برج الثور عاطفيا برج الثور ماليا برج الثور مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول.. وغلق 45 كيلو متر

دينا رامز تنشر صورا جديدة من زفاف ابنة طارق علام | شاهد

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

موضوعات متعلقة

5 أطعمة ممنوع وضعها في الفريزر نهائيا

خطوة بخطوة.. طريقة عمل مشروب ديتوكس التوت بالليمون

تحسين الذاكرة وعلاج الحساسية الأبرز .. فوائد مذهلة لتناول العنب

علامات غير متوقعة تؤدي إلى الإصابة بشلل الأطفال

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل تشيز كيك اللوتس بالبسكويت السادة

4 أطعمة ممنوعة في وجبة الإفطار.. تجنبها

أضرار ارتداء الحذاء للأطفال وحديثي الولادة.. يؤثر سلباً على القدم

دراسة: انتبه.. اللبن الصناعي للأطفال ليس له فائدة على الإطلاق

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد فتوح مع الزمالك

الأهلي يفاوض نجم إنبي.. تفاصيل

الصحة: لم يتم التعرف على بعض ضحايا حادث الطريق الصحراوي

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.. فيديو

عايز يلعب في الأهلي..عمر كمال عبد الواحد يحدد هدفه خلال الانتقالات الشتوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

أفضل نظام غذائي لعلاج انتفاخ البطن.. إليك المسموح والممنوع

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ