عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اشتعال النيران بجسم طائرة في سماء البرازيل.. لهذا السبب

طائره
طائره

حدث نادر في السماء أثار الرعب، حيث نشبت النيران في محرك طائرة إيرباص A321 أثناء تحليقها فوق البرازيل، وذلك بعد اصطدامها بطائر، مما أثار فزع الركاب خلال الرحلة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

txt

محمد رمضان يدعم الفلسطينيين من داخل طائرة خاصة

txt

وصول طائرة مساعدات روسية جديدة تحمل 21 طنا لسكان قطاع غزة

وحسب "نيويورك بوست"، وفي التفاصيل، فقد أقلعت الطائرة التابعة لشركة "لاتام إيرلاينز"، ومقرها تشيلي، من سلفادور في رحلة مدتها ثلاث ساعات إلى ساو باولو، وبشكل مفاجئ اصطدم طائر بجناحها الأيمن.


وأوضح مقطع فيديو متداول من داخل الطائرة، اندلاع شرارة من المحرك، فيما سارع الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مطار سلفادور ديبوتادو لويس إدواردو ماجالهايس الدولي.
 

وحتى بعد أن نجح في الهبوط بأمان، زاد اشتعال النيران في المحرك، فيما عبر الركاب عن امتنانهم لطاقم الطائرة بالتصفيق لهم.

 

وقال بيان للشركة: "نؤكد أننا نتخذ كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية لضمان رحلة آمنة للجميع".

وأضافت أنها تقوم بالتحقيق حول السلامة الجوية في هذه الواقعة

طائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

الذكاء الاصطناعي يساعد في الحروب ويثير تساؤلات مخيفة

كون شبيه.. جيمس ويب يرصد ظاهرة تثير القلق في الفضاء

تلقي لقاح الإنفلونزا ضروري لهذا السبب

أجبرني على كدا | سيدة تقاضي نيمار لسبب مثير

روبوت يساعد في العيش على سطح المريخ

مغني راب أمريكي يفضح جيش الاحتلال بهذا التصرف

أمريكية تنهي حياة رضيعها وتخلد إلى النوم في هدوء.. تفاصيل

انتشار فيروس مصاص الدماء.. وتحذير صادم من العلماء

ترشيحاتنا

طفل فلسطيني مصاب يروي لحظات مؤلمة ويبكي لفقد قدمه

محلية النواب: تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية

محمد صلاح يكشف كواليس الفوز على جيبوتي ورسالته للاعبين وعتابه للجماهير|فيديو

الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

أفضل 5 كتب ستساعدك على التخلص من الاكتئاب| تعرف عليها

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ