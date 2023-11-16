محمد رمضان يدعم الفلسطينيين من داخل طائرة خاصة

طل الفنان محمد رمضان علي جمهوره ، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام ".

وكشف الفنان محمد رمضان خلال البث المباشر الذى قام به أثناء تواجده فى طائرة خاصة، عن أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، كما دعم الشعب الفلسطيني فى الحرب التى يخوضونها حالياً.

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من آخر حفلاته عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، معلقا عليه "إخواتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا إلتزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الالتزام بها".

وأضاف محمد رمضان "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فلسطين، اللهم آمين".

حيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخم ، في احد فنادق التجمع الخامس ، على هامش المعرض الافريقي IATF ،والذي أقيم خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات ، وذلك قبيل الختام الرسمي مساء غدًا.

وظهر محمد رمضان مرتديا قميص باللون الأبيض مرصع بالألماس .

وجه الفنان محمد رمضان رسالة للإحتلال الإسرائيلي بعد أن حثوا شعبهم على عدم متابعة أعماله، وذلك من خلال فيديو على حسابه الرسمي على موقع X.

وقال رمضان فى الفيديو: القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا متشفوش أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل بيدافع عن فلسطين.

واستكمل محمد رمضان حديثه ، قائلاً: أنا بقولهم دا أقل واجب أعمله اتجاه اخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله ودي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية شخصيتي فى المسلسل القادم إنشاءالله أبو عبيدة".