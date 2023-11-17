عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمتها ثقافة قاطية بشمال سيناء.. ندوة حول التحفيز الذاتي

ندوة حول التثقيف
ندوة حول التثقيف الذاتي بسيناء


نظم بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء،،  ندوة  تثقيفية بعنوان "التحفيز الذاتي" بمدرسة الزهور الابتدائية بالقرية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.، وذلك استمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.

تناول من خلالها ممدوح صالح كيف يمكنك تحقيق أهدافك الشخصية من خلال التحفيز الذاتي لأنه يعتمد على الثقافة والإرادة القوية والسلوكً الإيجابي الذي يعتمد على التشاور والمشاركة مع أفراد المجتمع ، وان تحقيق الأهداف الشخصية يتحقق بالجهد المبذول للشعور بالإنجاز والرضا .. الخ .

 

تنميةموهبة:

قام قصر ثقافة العريش باكتشاف وتنمية موهبة من رواد القصر ،الطالبة هالة أحمد فى إلقاء الشعر . 

كما نظم بيت ثقافة 30 يونيه أمسية شعرية للشاعر الموهوب يعقوب الهرش هو أحد رواد البيت الذي تناول أبيات وقصائد شعرية متنوعة عن حب الوطن.

ومن ناحية أخرى.. نظم قصر ثقافة بئر العبد محاضرة تثقيفية حول " السكان والصحة العامة والتشخيص المبكر وأمراض الصحة الإنجابية " بإحدى أحياء مدينة بئر العبد، قدمها محمود عيد.

والذي تحدث فيها  عن ضرورة عمل فحوصات طبية بصورة دورية على كافة أفراد الأسرة من وقت لأخر وذلك فى ظل وجود خدمات طبية مجانية بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية التى تقدمها الدولة مما سهل العملية على المواطن للحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمع،.

txt

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة

سيناء ندوة تثقيفية ثقافة الذاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

يا سلام | خالد الغندور يسخر من استبعاد ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

خطوات استخراج بطاقة رقم قومي للمصريين في الخارج

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17-11-2023

نتنياهو: محاولاتنا لا تنجح في تقليل الخسائر بصفوف المدنيين بغزة

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ