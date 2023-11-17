نظمتها ثقافة قاطية بشمال سيناء.. ندوة حول التحفيز الذاتي



نظم بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء،، ندوة تثقيفية بعنوان "التحفيز الذاتي" بمدرسة الزهور الابتدائية بالقرية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.، وذلك استمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.

تناول من خلالها ممدوح صالح كيف يمكنك تحقيق أهدافك الشخصية من خلال التحفيز الذاتي لأنه يعتمد على الثقافة والإرادة القوية والسلوكً الإيجابي الذي يعتمد على التشاور والمشاركة مع أفراد المجتمع ، وان تحقيق الأهداف الشخصية يتحقق بالجهد المبذول للشعور بالإنجاز والرضا .. الخ .

تنميةموهبة:

قام قصر ثقافة العريش باكتشاف وتنمية موهبة من رواد القصر ،الطالبة هالة أحمد فى إلقاء الشعر .

كما نظم بيت ثقافة 30 يونيه أمسية شعرية للشاعر الموهوب يعقوب الهرش هو أحد رواد البيت الذي تناول أبيات وقصائد شعرية متنوعة عن حب الوطن.

ومن ناحية أخرى.. نظم قصر ثقافة بئر العبد محاضرة تثقيفية حول " السكان والصحة العامة والتشخيص المبكر وأمراض الصحة الإنجابية " بإحدى أحياء مدينة بئر العبد، قدمها محمود عيد.

والذي تحدث فيها عن ضرورة عمل فحوصات طبية بصورة دورية على كافة أفراد الأسرة من وقت لأخر وذلك فى ظل وجود خدمات طبية مجانية بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية التى تقدمها الدولة مما سهل العملية على المواطن للحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمع،.