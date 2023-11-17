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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

7 أفلام مصرية تشارك في المهرجان الدولي عين أسردون للسينما والتشكيل بالمغرب

المغرب
المغرب

 أعلنت الإدارة المنظمة للمهرجان الدولي عين أسردون للسينما والتشكيل، اختيار 7 أفلام مصرية ضمن القائمة النهائية للمشاركة في دورته الثالثة المقرر انطلاقها تحت شعار "تلوينات الصمت" في مدينة بني ملال بالمغرب خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.


وكشفت إدارة المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، اليوم، أن الأفلام المصرية ستشارك في المسابقة الرسمية بالمهرجان ضمن أفلام من الجزائر وسلطنة عمان والعراق وتونس والمغرب وموريتانيا، ومصر.


وتشمل أفلام"حتة سكر" للمخرج محمد علي طه السيد، و"فوتوغراف"إخراج عمر سليم، و"بيت الورد" و"يوم طلعتله شمس"إخراج سليمان حمزة، و"قلبي ومفتاحه" إخراج مروة السوري وفيلم"نهاوند"إخراج خالد غريب، وفيلم"رحلة العقباوي"إخراج أيمن صفوت.


ويعد فيلم " رحلة العقباوي"، من الأفلام المتميزة التي حظيت بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وحصل على العديد من الجوائز، منها الجائزة الذهبية من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في دورته الثامنة التي أقيمت في مدينة "مدنين" في تونس، وجائزة الدكتور رمسيس مرزوق كأفضل فيلم وثائقي بالملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذي يقيمه قصر السينما، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.


وتدور أحداث الفيلم في مدة حوالي 14 دقيقة حول أسرة "محمد العقباوي" التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها، وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة.

أسردون أفلام مصرية مدينة بني ملال بالمغرب موريتانيا مصر

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