كنزي عمرو دياب تهنئ عبد الله أخوها بعيد ميلاده

هنأت كنزي عمرو دياب، شقيقها عبد الله بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت صورة تجمعهم معًا، وكتبت: "كل سنه وانت طيب ياعبودي".





وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية قرر الفنان عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.





ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة أنغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة نادرة لها من طفولتها تجمعها بوالدها، احتفالًا بعيد ميلاده.

وعلقت كنزي عمرو دياب على الصورة، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا بابي".