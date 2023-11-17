عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنزي عمرو دياب تهنئ عبد الله أخوها بعيد ميلاده

عبد الله عمرو دياب
عبد الله عمرو دياب

هنأت كنزي عمرو دياب، شقيقها عبد الله بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت صورة تجمعهم معًا، وكتبت: "كل سنه وانت طيب ياعبودي".


 

وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية قرر الفنان عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.


 

 ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة أنغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة نادرة لها من طفولتها تجمعها بوالدها، احتفالًا بعيد ميلاده.

وعلقت كنزي عمرو دياب على الصورة، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا بابي".

ابنه الفنان عمرو دياب الهلال الأحمر المصرية الشعب الفلسطيني في غزة دعم الشعب الفلسطيني عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

ترشيحاتنا

ذوبان الجليد.. الرئيس الصيني وكيشيدا يناقشان الخلافات بين بلديهما

الداخلية تحذر.. إيقاف تراخيص سيارات المتلاعبين في اللوحات المعدنية 6 أشهر

هشام آمنة يتابع التدابير اللازمة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار بدمياط

يتخطى الـ 3000 جنيه.. موجة ارتفاعات تضرب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

الأرصاد تعلن موعد وصول العواصف الرملية والترابية للقاهرة.. فيديو

بايدن يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ