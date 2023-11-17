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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار تعيينه.. من هو شريف الرشيدي القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

اللواء شريف الرشيدي
اللواء شريف الرشيدي رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز.

وكان اللواء شريف الرشيدي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كما يعد عضوا من ذوي الخبرة داخل جهاز حماية المستهلك.

ويأتي تعيين اللواء مهندس شريف الرشيدي خلفًا لأيمن حسام الذي تولى المنصب في 2020 بعدما تولى منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز لعده أشهر.

وتقدم المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك باستقالته إلى مجلس الوزراء أمس الأول وقبلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن يتولى اللواء مهندس شريف حسن محمد أحمد الرشيدي، عضو من ذوى الخبرة (نائب رئيس مجلس الإدارة) قائمة بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكدت مصادر مطلعة أن المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا أعلن خلال اجتماع مع مسئولي الجهاز عبر تطبيق zoom الإلكتروني أنه غير قادر على الاستمرار في منصبه وأنه سيتقدم باستقالته تحت ضغوط غير معلومة لأحد.

وتقدم المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا باستقالته إلى مجلس الوزراء ورفض التحدث إلى أي شخص حتى تم قبول الاستقالة ثم أعلن استقالته للعاملين بالجهاز دون الإعلان عن الأسباب.

أزمة في توافر السكر

وتشهد الأسواق حالة من الاضطراب آخرها أزمة في توافر السكر بسبب أعمال احتكار بعض المتلاعبين في حين تنتج مصر نحو 90% من استهلاكها المحلي وهو ما يمثل اكتفاء ذاتي، إلا أن تقاعس الجهات الرقابية أمام الممارسات الضارة بالسوق ساهم في تفاهم الأزمة وفقا لتصريحات شعبة السكر باتحاد الصناعات.
 

شريف الرشيدي رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد مجلس الوزراء أزمة السكر المستهلك

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