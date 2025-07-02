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100 جنيه.. رسوم تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 جنيه.. رسوم تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحصيل مبلغ 100 جنيه رسوم عند تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والمدارس الرسمية للغات بأنواعها بجميع الصفوف وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة و تشييد المشروعات التعليمية 

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :


وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :

  • من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثاني الاعدادي  320 جنيه
  • الصف الثالث الاعدادي 220 جنيه
  • الصف الاول الثانوي العام 545 حنيه
  • من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 530 جنيه
  • الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 245 جنيه
  • باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : 230 جنيه
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المدارس

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