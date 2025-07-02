100 جنيه.. رسوم تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحصيل مبلغ 100 جنيه رسوم عند تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والمدارس الرسمية للغات بأنواعها بجميع الصفوف وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة و تشييد المشروعات التعليمية

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد طلاب وطالبات المدارش بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والانشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات او الاشتراكات او مقابل الخدمات الاضافية على غير النحو المبين فيما يلي :



وأضافت وزارة التربية والتعليم في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :