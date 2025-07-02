توك شو| تغيرات مناخية مفاجئة وتحركات في أسعار السلع.. وأحداث دامية في غزة تواصل تصدر المشهد

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

حقيقة حدوث ظواهر غير متوقعة في البحر وارتفاع الأمواج بدرجات كارثية.. توضحه الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس كانت الحالة الجوية غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، نتيجة التغيرات المناخية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنه بداية من اليوم فرص الأمطار تتلاشى تماما فى جميع محافظات الجمهورية، والرجوع للأجواء الصيفية المعتادة، حيث إن هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي.

سعر الذهب اليوم الأربعاء يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 2

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم، الأربعاء 2-7- 2025.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5302 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37120 جنيها.

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء بالأسواق

قدم برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، فقرة خاصة للحديث عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق بمنطقة المهندسين.

وجاء في التقرير، أن أحد تجار الفاكهة قال إن سعر كيلو المشمش بـ 100 جنيه، والمانجو بـ 60 جنيها، وإن الأسعار خلال هذه الفترة في متناول الجميع.

ولفت التقرير إلى أن كيلو الموز بـ 40 جنيها، والبرتقال بـ 35، والتفاح بـ120 و130 جنيها، بجميع أنواعه، وأن سعر البطيخ الكيلو بـ 15 جنيها.

منظومة التأمين الصحي الشامل تصل أسوان.. والمحافظ يكشف التفاصيل

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن نظام العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل مكون من ثلاث هيئات رئيسية، مشيرا إلى أن أى مواطن يحتاج خدمة صحية يقدم للوحدة الصحية التي يقدم فيها.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه فى الدول المتقدمة تمثل طبيب الأسرة يتم تحديد له نوع العلاج وهو يحتاج التحويل إلى مستشفى من أجل تلقي العلاج، ولو فى حالة أراد الذهاب إلى مكان آخر إلى مستشفى أو خلافه، يتم توجيهه إليها لتلقي الخدمة بالكامل، والتكلفة يتحملها التأمين الصحي الشامل.

وتابع أن هذه المنظومة ستجعل الخدمة داخل المحافظة فى مكان آخر.

قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بسقوط عدد من الشهداء جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في تصعيد جديد يطال المناطق المدنية المكتظة.

أمريكا تتعهد لإسرائيل بضمان استئناف القتال في غزة إذا لم تُلبَّ مطالبها 13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم نشرة أخبار العالم| ترامب يعلن موافق إسرائيل على هدنة غزة وينتظر موافقة حماس.. وواشنطن توقف تسليم بعض الأسلحة لأوكرانيا.. ووزير الدفاع الإسرائيلي يُهدّد اليمن

الأمم المتحدة: استهداف 5 مدارس تؤوي نازحين في شمال غزة

في سياق متصل، ذكرت القناة نقلًا عن "الأمم المتحدة" أن خمسة مبانٍ مدرسية كانت تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، تعرضت للقصف خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع ويعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.

هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق حفار البحر الأحمر

أكدت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتأثر بحادث غرق حفار بترول في البحر الأحمر.

وزير الخارجية: خطة لربط قناة السويس بالموانئ العمانية لتعزيز التبادل التجاري محافظ الدقهلية: استمرار سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس لمدة أسبوع رئيس مدينة بورفؤاد: التعاون مع هيئة قناة السويس لإصلاح كسر بخط المياه

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن مجرى القناة يعمل بكفاءة تامة، وأن الحادث وقع خارج نطاق الممر الملاحي، ما لم يؤثر على سير السفن أو حركة العبور اليومية.

وكانت أعلنت مصادر بحرية عن غرق حفار بترول تابع لإحدى الشركات، يُدعى "إد مارين 12"، أثناء إبحاره نحو منطقة الأشرفي في البحر الأحمر، وذلك خلال عملية سحبه بواسطة ثلاث قاطرات بحرية.

وقد أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وإنقاذ 21 آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن 6 مفقودين حتى الآن.

ليلة نارية في غزة.. قصف إسرائيلي مكثف ونزوح متصاعد وسط كارثة إنسانية

تشهد منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة قصفًا مدفعيًا عنيفًا، ترافقه عمليات تفجير ممنهجة تنفذها القوات الإسرائيلية، مستهدفة منازل المدنيين وممتلكاتهم.

قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة أمريكا تتعهد لإسرائيل بضمان استئناف القتال في غزة إذا لم تُلبَّ مطالبها 13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم

استهداف للمدنيين في دير البلح وسقوط شهداء بينهم أطفال

وفي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، طال القصف قرى "المصدر" ومخيم "المغازي"، ما أسفر عن دمار واسع.

كما شنّت طائرة استطلاع إسرائيلية غارة على مجموعة من المدنيين في مدينة دير البلح، أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، إضافة إلى إصابات حرجة نُقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى.

توغلات في خان يونس وتوسيع عمليات الإخلاء القسري

وفي جنوب القطاع، اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية أحياء مدينة خان يونس بعمق، وأطلقت القذائف على المناطق الغربية.

ووسع الاحتلال أوامر الإخلاء لتشمل مناطق قرب "المواصي"، ما أدى إلى ارتفاع أعداد النازحين وسط غياب الأماكن الآمنة.

وزير خارجية إسرائيل: أغلبية كبيرة في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة إعادة المحتجزين

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أكد أن أغلبية كبيرة في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة إعادة المحتجزين ويجب عدم تفويت الفرصة.

وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، فجر اليوم الأربعاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية ضد إسرائيل، في تأكيد يمني على بقاء العمليات ضد الاحتلال الذي يشن حرب إبادة مستمرة على غزة راح ضحيتها حتى فجر اليوم فقط 32 شهيدًا.

آخر تطورات حادث غرق حفار البترول «آدم مارين 12» بالسويس.. الصحة توضح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات حادث غرق حفار البترول آدم مارين 12 بالسويس، قائلا إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية حتى هذه اللحظة، إلا أن آخر تحديث وجود 23 مصابا تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفي الجونة والغردقة العام.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الحادث أسفر عن 4 وفيات حتى الآن.

وأوضح أن حالات الإصابة فى أغلبها بسيطة وغير مهددة للحياة، ولكن هناك حالتين غير مستقرتين.

وانتقل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، الثلاثاء، إلى موقع حادث غرق الحفار البحري "آدم مارين 12" بمنطقة جبل الزيت شمال مدينة رأس غارب، لمتابعة عمليات الإنقاذ التي أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 22 شخصاً وانتشال 4 جثامين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن 4 مفقودين.