أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الإثنين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة وبدء إجازة الصيف.

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

وإليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم الإثنين.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم



جاءت أسعار الخضراوات متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 9 و12 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 10 إلى 12 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

وأشار التجار، إلى أن استقرار الأسعار جاء بفضل وفرة الإنتاج المحلي وزيادة عدد الصوب الزراعية، التي ساعدت في تعزيز الكميات المعروضة في السوق وخاصة الطازجة والأورجانيك.

وفيما يتعلق بـأسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 30 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار مرتفعة نسبيًا تتراوح بين 40 و45 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 22 إلى 27 جنيهًا، والموز بين 28 و33 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 30 و35 جنيهًا، والخوخ من 30 إلى 35 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.