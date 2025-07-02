قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بسقوط عدد من الشهداء جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في تصعيد جديد يطال المناطق المدنية المكتظة.

أمريكا تتعهد لإسرائيل بضمان استئناف القتال في غزة إذا لم تُلبَّ مطالبها 13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم نشرة أخبار العالم| ترامب يعلن موافق إسرائيل على هدنة غزة وينتظر موافقة حماس.. وواشنطن توقف تسليم بعض الأسلحة لأوكرانيا.. ووزير الدفاع الإسرائيلي يُهدّد اليمن

الأمم المتحدة: استهداف 5 مدارس تؤوي نازحين في شمال غزة

وفي سياق متصل، ذكرت القناة نقلًا عن "الأمم المتحدة" أن خمسة مبانٍ مدرسية كانت تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، تعرضت للقصف خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع ويعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.

تصعيد ميداني

يأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات دولية متواصلة من تدهور الوضع الإنساني في غزة، خاصة مع استمرار استهداف المناطق المدنية ومراكز الإيواء التي تُعد الملاذ الأخير للنازحين من مناطق الاشتباك.