قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بسقوط عدد من الشهداء جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في تصعيد جديد يطال المناطق المدنية المكتظة.
الأمم المتحدة: استهداف 5 مدارس تؤوي نازحين في شمال غزة
وفي سياق متصل، ذكرت القناة نقلًا عن "الأمم المتحدة" أن خمسة مبانٍ مدرسية كانت تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، تعرضت للقصف خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع ويعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.
تصعيد ميداني
يأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات دولية متواصلة من تدهور الوضع الإنساني في غزة، خاصة مع استمرار استهداف المناطق المدنية ومراكز الإيواء التي تُعد الملاذ الأخير للنازحين من مناطق الاشتباك.