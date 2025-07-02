ليلة نارية في غزة.. قصف إسرائيلي مكثف ونزوح متصاعد وسط كارثة إنسانية

تشهد منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة قصفًا مدفعيًا عنيفًا، ترافقه عمليات تفجير ممنهجة تنفذها القوات الإسرائيلية، مستهدفة منازل المدنيين وممتلكاتهم.

قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة أمريكا تتعهد لإسرائيل بضمان استئناف القتال في غزة إذا لم تُلبَّ مطالبها 13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم

استهداف للمدنيين في دير البلح وسقوط شهداء بينهم أطفال

وفي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، طال القصف قرى "المصدر" ومخيم "المغازي"، ما أسفر عن دمار واسع.

كما شنّت طائرة استطلاع إسرائيلية غارة على مجموعة من المدنيين في مدينة دير البلح، أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، إضافة إلى إصابات حرجة نُقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى.

توغلات في خان يونس وتوسيع عمليات الإخلاء القسري

وفي جنوب القطاع، اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية أحياء مدينة خان يونس بعمق، وأطلقت القذائف على المناطق الغربية.

ووسع الاحتلال أوامر الإخلاء لتشمل مناطق قرب "المواصي"، ما أدى إلى ارتفاع أعداد النازحين وسط غياب الأماكن الآمنة.

ارتفاع عدد الشهداء والوضع الإنساني يزداد سوءًا

وبحسب آخر حصيلة، ارتفع عدد الشهداء إلى 37 منذ فجر اليوم، منهم 24 في خان يونس وحدها، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق للعدوان الإسرائيلي.