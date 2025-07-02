آخر تطورات حادث غرق حفار البترول «آدم مارين 12» بالسويس.. الصحة توضح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات حادث غرق حفار البترول آدم مارين 12 بالسويس، قائلا إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية حتى هذه اللحظة، إلا أن آخر تحديث وجود 23 مصابا تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفي الجونة والغردقة العام.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الحادث أسفر عن 4 وفيات حتى الآن.

وأوضح أن حالات الإصابة فى أغلبها بسيطة وغير مهددة للحياة، ولكن هناك حالتين غير مستقرتين.

وانتقل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الثلاثاء، إلى موقع حادث غرق الحفار البحري "آدم مارين 12" بمنطقة جبل الزيت شمال مدينة رأس غارب، لمتابعة عمليات الإنقاذ التي أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 22 شخصاً وانتشال 4 جثامين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن 4 مفقودين.

ووصل المحافظ إلى موقع الحادث فور ورود بلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة في الساعة الثامنة مساء أمس، الثلاثاء، يُفيد بتعرض قاطرة بحرية مخصصة لنقل المعدات والأفراد للغرق أثناء عمليات الحفر في البحر.

وتم التنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها القوات المسلحة، التي دفعت بقطعة بحرية من إحدى القواعد البحرية، وأسهم التحرك السريع في إنقاذ العدد الأكبر من العاملين على متن الحفار.