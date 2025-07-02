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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون: قصفنا مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

الاحتلال خلال ضرب إيران
الاحتلال خلال ضرب إيران
محمد على

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، فجر اليوم الأربعاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية ضد إسرائيل، في تأكيد يمني على بقاء العمليات ضد الاحتلال الذي يشن حرب إبادة مستمرة على غزة راح ضحيتها حتى فجر اليوم فقط 32 شهيدًا.

استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

 

قالت جماعة الحوثيين في بيان أن إحدى العمليات استهدفت مطار بن جوريون بصاروخ باليستي، و3 عمليات استهدفت مواقع حساسة في يافا وعسقلان وإيلات بطائرات مسيرة.

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بضرب الحوثيين قائلًا: "سيتم التعامل مع اليمن كطهران. بعد ضرب رأس الأفعى في طهران، سنضرب الحوثيين في اليمن أيضًا. كل من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع تلك اليد".

ومنذ أكتوبر 2023، تشن جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف متعددة في إسرائيل من أبرزها مطار بن جوريون، بجانب هجمات ضد سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها في البحر الأحمر دعما وإسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردًا على تلك الهجمات، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية على منشآت وأي وبنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

جماعة الحوثيين اليمن أربع عمليات عسكرية ضد إسرائيل الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جماعة الحوثي الحوثي مطار بن جوريون الاحتلال

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