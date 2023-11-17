محللة سياسية: قوات الاحتلال تريد القضاء على الفلسطينيين في غزة| فيديو

أكدت نور عودة، المحللة السياسية، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن فصل أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما أن تدويل غزة أمر خطير.

وأضافت نور عودة، عبر سكايب، من رام الله، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن ألمانيا من أكثر الدول التي تدعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأطروحتها ومقترحاتها التي تقوم بعرضها على دول العالم بشأن غزة.

وأشارت إلى أن العدوان الآن ضد كل فلسطيني وليس فقط ضد المقاومة الفلسطينية وليس حركة حماس، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسعى إلى تشويه المقومات الطبيعية في فلسطين.

حالات اعتداء على الفلسطينيين

وأوضحت نور عودة، أن الضفة الغربية لم تسلم من اعتداءات جنود الاحتلال على الفلسطينيين، حيث هناك حالات اعتداء على الفلسطينيين من قبل المستوطنين.