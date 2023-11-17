دبابة وهمية.. الاحتلال الإسرائيلي يزعم اقتحام موقع لحركة الجهاد شمال غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام موقع تابع لحركة الجهاد الإسلامي في شمال غزة، حيث تتركز عملية الاجتياح البري التي يشنها الاحتلال ضد القطاع منذ أسبوعين.

وادعى المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح أمس موقعاً تابعاً لقائد المنطقة الشمالية للجهاد الإسلامي، زعاما أن الموقع يعد مركزا رئيسيا لإنتاج الأسلحة.

وأضاف "أدرعي" أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فتشت الموقع وأزالت شاحنتين مليئتين بالأسلحة، بما في ذلك أجزاء من قذائف "بدر 3" وأجزاء لطائرات بدون طيار، ومواد استخباراتية تابعة للجهاد الإسلامي.

وأشار إلى أن الموقع استخدم لإنتاج أسلحة، علماً بأنه كان يحتوي أيضًا على دبابة وهمية استخدمت للتدريب على أسلوب السيطرة على دبابة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وأكد أدرعي أن قوات الاحتلال دمرت الموقع بعد تفتيشه.