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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحرّك رسمي للنقيب العام لعودة مقعديّ شباب المحامين والمرأة بـ مجلس النواب

صدى البلد

عقد اتحاد شباب محامين مصر (الجمهورية الجديدة)، اليوم الجمعة، المؤتمر العام لشباب محامين مصر، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

تناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والطب الشرعي والأدلة الجنائية، والإجراءات الجنائية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين،  ورحب عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، المشرف العام على اتحاد شباب محامين مصر، بجميع الحضور، موجهًا التحية إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام، لدعمه الدائم لشباب المحامين، لأنه يدرك أن المعنى الحقيقي للنجاح الإصرار على أن يطور المحامي من نفسه، ويتعلم كل ما هو جديد في شتى مجالات الحياة.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد البطران، رئيس اتحاد شباب محامين مصر، الشكر إلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على دعمه الدائم لشباب المحامين، متابعًا:  «فهو لا يتوانى في تذليل العقبات التي تقابل شباب المحامين لعلمه أن الشباب هما مستقبل مهنة المحاماة».

وأوضح رئيس اتحاد شباب محامين مصر، أن  شباب المحامين جيل يحمل حلم كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة في ظل القيادة الرشيدة لنقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام.

وفي مستهل كلمته عبر نقيب المحامين عبدالحليم علام، عن سعادته لوجوده في مؤتمر شباب محامي الجمهورية، مؤكدًا أن الشباب هم نواة المجتمع المصري بصفة عامة، ونقابة المحامين بصفة خاصة.


وأكد نقيب المحامين، أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، لعودة المقعدين اللذين كانوا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.

وشدد عبدالحليم علام، على دعمه الكامل لشباب المحامين، وأن هذا اللقاء سيكون بداية انطلاق لقاءات شباب المحامين، وسيتم عقد هذا اللقاء في محافظات الصعيد والدلتا لضمان إمكانية مشاركة كل شباب المحامين على مستوى الجمهورية.


وأوضح نقيب المحامين، أن نقابة المحامين لها دور وطني من قديم الزمان، وأنه تقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكي تكون نقابة المحامين مراقبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا جموع المحامين والشعب المصري إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد نقيب المحامين، على دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب جرائم في حق المدنيين الأبرياء.


وأشاد سيادته بالدور البارز للقيادة السياسة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في القضية الفلسطينية، ورفضة القاطع بتهجير الفلسطنيين إلى سيناء، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة.

حضر المؤتمر الأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ومجموعة من رجال الساسة المصرية، وممثلين من رجال الدولة المصرية، ولفيف من المحامين والمحاميات.

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