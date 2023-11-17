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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد العوضي: كريم عبد العزيز أعلى إيرادات في السينما..وأرشح الفيل الأزرق للأوسكار

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه حال خوضه تجربة الانتاج كان سيتحمس أن ينتج للنجم كريم عبدالعزيز، موضحًا أن الفنان كريم هو نجم كبير ومحقق أعلى إيرادات في السينما المصرية.

أحمد العوضي يتحدث عن كريم عبد العزيز 

وأشار "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يرى من الأفلام الذي يختارها لكي تترشح لحصد جائزة الأوسكار، هو فيلم "تيتو" و"الجزيرة 1" و"الفيل الأزرق" و"كيرة والجن"، مؤكدا أنه يذهب للسينمات لمشاهد الأفلام.

وأضاف أنه حال وجود خلاف لفنانة مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لن يختارها في المشاركة معها في أي عمل، لكن ياسمين ليس له خلاف في أي فنان أو فنانة في الوسط الفني.

أحمد العوضى كريم عبد العزيز ببرنامج حبر سري أسما إبراهيم الفيل الازرق

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