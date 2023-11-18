من قطعتين.. رانيا منصور تثير الجدل بفستان كشف عن خصرها المنحوت

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها من احدث ظهور لها .

وتألقت رانيا منصور، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا من قطعتين باللون الأسود اللامع كشف عن خصرها المنحوت واناقتها ونسقت معه حقيبه باللون سوداء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز رانيا منصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد رانيا منصور، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.