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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الأهلي السابق: أدعم فيتوريا في ضم صبحي.. واتوقع الفوز بكل مباريات التصفيات

محمد صبحي
محمد صبحي

توقع أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق، فوز منتخب مصر بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026.

قال أمير عبد الحميد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتوقع فوز منتخب مصر بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026"

وأضاف: "جميع لاعبي منتخب مصر خاضوا لقاء جيبوتي بمنتهى الجدية" 

ودعم حارس الأهلي السابق، روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني في قراره بضم محمد صبحي، لأن مشكلته كانت مع نادي الزمالك وليس مع منتخب مصر" 

وأضاف: "المنتخب عائلة واحدة وطالما المشكلة كانت مع النادي وليس المنتخب لا يوجد أي أزمة في ضمه"

الأهلى تصفيات كأس العالم منتخب مصر محمد صبحي

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