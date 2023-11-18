في حب فلسطين.. مدافعون عن غزة يحاصرون رئيس وزراء كندا أثناء تناول الطعام

اعتقلت الشرطة الكندية شخصين بعد أن حاصر حوالي 250 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين مطعمًا في فانكوفر، حيث كان رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» يتناول الطعام.

وفقًا لتصريحات المتحدث باسم شرطة فانكوفر، «ستيف أديسون»، تم استدعاء 100 ضابط لتفرقة المتظاهرين، وتم إخراج ترودو بسرعة من المطعم إلى مكان آخر في الحي الصيني ولم يتم الكشف عن اسم المطعم.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، ذكر أديسون أيضاً أن أحد الضباط أصيب بجروح جراء تعرضه للضرب من قبل أحد المتظاهرين الذي حاول أيضاً نزع عينيه.

وقامت الشرطة بتوقيف المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، باستخدام مسدس كهربائي وما زال يحتجز حتى الآن. واحتجزت الشرطة رجل آخر بتهمة عرقلة عمل الشرطة ولكن تم إطلاق سراحه لاحقاً.

وفي حادث منفصل في وقت سابق من نفس اليوم، تعرض «ترودو» لاعتداء آخر من قبل متظاهرين في مطعم هندي في منطقة أخرى من المدينة، وأوضح مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع المتظاهرين حول رئيس الوزراء أثناء جلوسه في المطعم ونادوا بوقف إطلاق النار على غزة ورددوا شعارات مناهضة لترودو.

وغادر ترودو المكان سريعًا دون التفاعل مع النشطاء، وعلقت «شارلوت كيتس»، من شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين التي شاركت في الاحتجاجات، وقالت: "إن النشطاء يطالبون كندا باتخاذ موقف قوي تجاه العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وفيما يتعلق بالتطورات، حث ترودو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في التعامل مع الصراع مع غزة. وتسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن وفقًا للمسؤولين في غزة.