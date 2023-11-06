الخضري: ممدوح عباس يتحمل قيمة الشرط الجزائي لـ أوسوريو

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه كان يفضل بقاء أوسوريو مع الزمالك حتى لقاء بيراميدز، لكن علاقته السيئة مع اللاعبين عجلت بقرار رحيله، والدليل عدم وجود المدرب في معظم المعسكرات الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان يجب إقالة الجهاز الفني بالكامل.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك قرر التضحية ببطولة جديدة، ومعتمد جمال بعد رحيله عن نادي المقاولون بدون سبب توقعت وجوده مع الجهاز الفني في الفريق الأبيض، الجهاز المعاون قد يكمل مسيرته في حالة نجاحهم في الفوز على بيراميدز".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لحارس مرمى جديد خصوصا أن محمد صبحي موجود في القائمة الافريقية التي تشارك في الكونفدرالية".

وأكمل: "الزمالك اتفق مع أوسوريو على تسديد الشرط الجزائي، وممدوح عباس هو من سيتحمل قيمته التي تقدر بنصف مليون دولار".

وأشار إلى أن انتوني موديست سيحصل على فرصة كبيرة في المباريات المقبلة، رغم أنه من الطبيعي أيضا منح صلاح محسن فرصة اللعب.

وزاد: "عمر كمال عبدالواحد إضافة جيدة للاهلي ولن يلعب ظهير أيمن في الفريق الأحمر لو انضم إليه رسميا، كولر سيعتمد عليه في مركز الجناح".

وأوضح أنه يفضل انضمام محمد حمدي لاعب بيراميدز إلى الزمالك لو كان بالفعل عقده منتهي وقرر الرحيل عن ناديه.