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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

95 % من سيارات الإسعاف خارج الخدمة

الهلال الأحمر الفلسطيني: القطاع الصحي يتجه للانهيار الشامل .. فيديو

كارثة في مستشفيات
كارثة في مستشفيات غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني ان القطاع الصحي يتجه إلى انهيار شامل في قطاع غزة ما لم يتم إدخال الوقود فورا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.


وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني ان  95% من سيارات الإسعاف خرجت من الخدمة جراء القصف أو نفاد الوقود.

 

يأتي ذلك فيما ذكرت تقديرات صحفية بحدوث مجزرة جديدة للعدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا.


وذكرت تقديرات بسقوط نحو 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.

وقالت كالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمقتل أحد موظفي الوكالة في غارة على غزة ليرتفع عدد أفراد الوكالة الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 103.


وذكرت الأونروا: ان عدد قتلى الوكالة بغزة منذ 7 أكتوبر هو أكبر عدد يقتل من عمال الإغاثة في صراع بتاريخ الأمم المتحدة.


واستهدفت غارات جوية  قطاع غزة في قصف متواصل من ٤٣ يوما دون أي هدنة.


وقبل ذلك استشهد أكثر من 24 فلسطينياً بعد أن أصابت غارات جوية إسرائيلية مجمعات سكنية في خان يونس يوم السبت، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مسؤولين صحيين فلسطينيين.

وكرر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق دعواته للمواطنين لإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، مع توغل قواته  خارج الجزء الشمالي من القطاع.

ولم يذكر بيان عسكري إسرائيلي صدر يوم السبت مواقع الغارات الجوية، واكتفى بالقول إن قواته الجوية ضربت خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الأهداف في غزة بما في ذلك نشطاء ومراكز قيادة ومواقع إطلاق صواريخ ومصانع ذخيرة.

24 ساعة إدخال الوقود الـ 24 ساعة اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني

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