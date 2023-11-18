دعاء بعد صلاة الوتر مستجاب.. احرص عليه يوميا تحقق ما تريد

الدعاء قد يكون داخل الصلاة وبالتحديد أثناء السجود وهو ما نصح به الفقهاء لأن الدعاء في السجود مستجاب ، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد ، وقد يكون دعاء صلاة الوتر بعد الرفع من الركوع كما يفعل بعض الأئمة ، اما الدعاء بعد صلاة الوتر فهو جائز لأن الدعاء بعد التسليم من الصلاة أيضا مستجاب ، لهذا السبب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ثلاث مرات بعد التسليم من الصلاة .



ونصح بعض الفقهاء تأخير صلاة الوتر خاصة في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الله عز وجل الى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من كذا وهل من كذا....

دعاء بعد صلاة الوتر مستجاب

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء محدد في هذا الامر ولكن يجوز لكل شخص ان يدعو الله بما شاء ، ويطلب من المولى عز وجل ما يتمناه ، ولكن هناك بعض الادعية التي نصح بها أهل الفضل منها :

( اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، أنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.

نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لايخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا الى حبك، يا رب العالمين.

دعاء صلاة الوتر



اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعفو عنهم، واكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. ونقهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اغفر لنا، وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار.



اللهم تقبل منا انك أنت السميع العلم، وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.دعاء صلاة الوتر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا من وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.



آخر وقت لصلاة الوتر



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر قبل أول تكبيرة من أذان الفجر بمعنى لو أنك نويت وشرعت في صلاة الوتر ثم أذن للفجر مباشرة تكون قد أدركت صلاة الوتر

وأضاف: صلاة الوتر هي صلاة تؤدى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، إما ركعة واحدة، أو ثلاثا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعا.

وأوضح أن جمهور الفقهاء أجمعوا أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وليست واجبة، ودليل سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن» (رواه الترمذي).



دعاء النبي في قيام الليل

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا من وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.



اللهم ارحمني بالقرءان واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة *اللهم ذكرني منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين * اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر *اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه

اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح *اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة *

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار * اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة *

اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا * اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ياأرحم الراحمين.

