غدا.. بدء الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى والوادي المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء الحملة القومية الثالثة لـ تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع غدا الأحد 19 نوفمبر، في كافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها.

كما وجه المحافظ، مديرية الطب البيطري، بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية سواء من خلال القوافل المتنقلة أو الوحدات البيطرية الثابتة على مستوى المراكز.

وناشد المربين وأصحاب رؤوس الماشية، بتقديم ماشيتهم للتحصين؛ حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية.

من جهته، أكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، جاهزية 110 وحدات بيطرية على مستوى مراكز المحافظة الـ 9، لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة، من خلال اللجان البيطرية اليومية الثابتة والمتحركة المجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.