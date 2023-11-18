عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل تصفيات كأس العالم.. الإصابة تبعد أونانا حارس الكاميرون عن الملاعب

أونانا
أونانا

تعرّض الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لإصابة عضلية، الجمعة الماضي، خلال مباراة الكاميرون أمام موريشيوس في تصفيات كأس العالم 2026 في دوالا، ومن المحتمل أن يغيب عن الملاعب لفترة.

وأسهم أونانا في فوز منتخب الكاميرون على موريشيوس 3 - صفر في المباراة الأولى لمنتخب بلاده «الأسود غير المروَّضة» في تصفيات البطولة العالمية المقبلة التي ستقام في أميركا الشمالية.

لكنه اضطُر إلى مغادرة الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد تعرضه لإصابة أثناء تصديه للكرة.

ولم يعلق المسؤولون في الكاميرون على حالة أونانا بعد المباراة، ولم يتضح إذا كان سيسافر مع الفريق إلى ليبيا، حيث سيخوض في بنغازي، الثلاثاء المقبل، مباراته المقبلة بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم.

أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الكاميرون موريشيوس كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026 دوالا منتخب الكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

موضوعات متعلقة

وادا تستبعد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لعدم التزامها بالقوانين

ضربة موجعة لـ مانشستر سيتي.. استبعاد هالاند من المنتخب بسبب الإصابة

لن يجدد لسان جيرمان.. أول تعليق من مبابي عن انتقاله إلى ريال مدريد

أخبار الأهلي| أول رد من القلعة الحمراء على أزمة عاشور والشحات مع المنتخب.. موقف بيرسي تاو.. رحيل لاعب جديد عن النادي

رسميا.. ألبانيا تتأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024

كلاسيكو أمريكا الجنوبية.. فينيسيوس يغيب عن لقاء البرازيل والأرجنتين

تصفيات اليورو.. إنجلترا تهزم مالطا بهدفين دون رد

فريق سيدات طائرة الأهلي يهزم الشمس في الدوري

ترشيحاتنا

محمد النني: إصابتي جعلتني أقوى وأحب كرة القدم

الحل لأزمة الأخضر.. 29.9 مليار دولار تنعش خزينة الدولة| إيه الحكاية

أحدث 5 سيارات "زيرو" في مصر .. تبدأ من 679 ألف جنيه

حقوق عين شمس توجه رسالة عاجلة للطلاب بشأن التعامل مع الكيانات الخاصة

أحب الله.. قصة هبوط طائرة اضطراريا في إيطاليا بسبب راكب مصري

عرفت خبر مرضها واتوفت .. جنازة بمشاهد محزنة لابنة الدقهلية طالبة الثانوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ