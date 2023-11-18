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برلمان

برلماني: الإرادة المصرية انتصرت للشعب الفلسطيني بإدخال كميات كبيرة من الوقود

الدكتور محمد سليمان،
الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود المصرية في تقديم يد العون إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر طالما حملت على كاهلها القضية الفلسطينية وآمال الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إن إدخال مصر أكثر من 13 شاحنة وقود تخطت حمولتها  150 ألف لتر  إلى داخل قطاع غزة، كان بمثابة انتصار عظيم للإرادة المصرية، التي تكبدت الكثير من العناء، لفرض إدخال السولار إلى قطاع غزة بكميات كبيرة من أجل ضمان استمرار المنظومة الصحية، مؤكدًا:  «الإرادة المصرية انتصرت للشعب الفلسطيني بإدخال الوقود إلى القطاع، الأمر الذي كان يرفضه الاحتلال الإسرائيلي بشكل قاطع».

وتابع «سليمان» أن مصر تدفع بالقوافل الإغاثية بشكل يومي إلى معبر رفح، مشيدا بقافلة صندوق تحيا مصر «نتشارك من أجل الإنسانية»،منوهًا أن قافلة صندوق تحيا مصر كانت شاملة، إذ تضمنت الأدوات الطبية، والمعيشية، والغذائية، لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تكبد عناء كبيرا جدا، للضغط على المجتمع الدولي والدول الأجنبية، والكيان الإسرائيلي من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، معقبًا: «الرئيس السيسي طالب بالسماح للمساعدات بالعبور لقطاع غزة، وتنفيذ الهدنة الإنسانية، والوقف الفوري للنار، والموافقة على حل الدولتين لوقف العمليات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني».

وأضاف، أن الشعب المصري سيظل موقفه واضحا من القضية الفلسطينية، والإرادة السياسية أكدت على ذلك في المحافل الدولية، معلقًا: «لن يتم المساومة أو التنازل على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ولن ترضخ مصر لأي ضغوط بشأن قضية التهجير، فلسطين للفلسطينيين».

الشعب الفلسطيني قطاع غزة القضية الفلسطينية السولار الاحتلال الاسرائيلي

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