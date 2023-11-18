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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرفت خبر مرضها واتوفت .. جنازة بمشاهد محزنة لابنة الدقهلية طالبة الثانوي

فقيدة العلم
فقيدة العلم

شيع اهالى قرية الترزى والقرى المجاورة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية جثمان شهيدة العلم هنا ابراهيم عبد الرحمن فى مشهد جنائزى حزين اثر رحيلها المفاجئ عقب اصابتها بمرض خطير علمت به منذ اربعة ايام ومع استعدادها لاول جلسه لفظت انفاسها الاخيرة وهى عائدة من احد الدروس الخاصة.
واصطف زميلات وزملاء الففيدة حاملين صورها واكتسوا بالاسود حزنا على رحيل زميلهم .
وشهدت الجنازة المهيبة بكاء واغماءات اقاربها واصدقاءها حيث اكدوا انها كانت  متميزة فى كل شئ خلقا وعلما وكان الجميع يحبوتها وكانت تحلم بأن تكون من اوائل الجمهوريه فى الثانوية العامة

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أهالي قرية إصابتها بمرض خطير الجمهورية القري المجاورة ثانوية العامة شهيدة العلم لفظت انفاسها الاخيرة مركز بلقاس

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