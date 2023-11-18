فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد، تغطية عن شقق الإسكان الجديدة، حيث يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الأيام القلائل المقبلة، للإعلان عن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين الإعلان 18 لمحدودي الدخل.

ويجري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 5» خلال شهر نوفمبر الحالي، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا بقسط شهري 1100 جنيه.

أما بالنسبة لشروط حجز شقق سكن لكل المصريين المرحلة الخامسة، فأولا: ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا، وألا يزيد على 51 عامًا.

https://www.youtube.com/watch?v=JrDnl27gUMI

ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه، سواء كنت أعزب أو متزوجا.

تقديم مستند الإقامة، بما يتناسب مع الوحدات المتاحة في أقرب مدينة جديدة، سواء محل الإقامة أو محل العمل.

يجب أن تتوافر بعض الأوراق لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، مثل صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (ويجب أن تكون سارية).

تقديم قسيمة الزواج، وأيضا شهادة ميلاد الأولاد- إذا وجدوا-.

تقديم مستندات إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

في حالة كان المتقدم متزوجا؛ عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل؛ يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.