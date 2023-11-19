برلماني: تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب أمر خطير

قال النائب هشام هلال، إن الدراسات أثبتت أن استخدام جرعات أكبر من المضادات الحيوية، في محاولة لمعالجة المشكلة المتنامية لمقاومة الأدوية؛ قد يؤدي إلى تقوية بعض البكتيريا.

وأكمل عضو مجلس النواب في تصريحات لـ صدى البلد،: هناك من يأخذ أدوية المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، ودون سؤال أحد أو علم بخطورتها، لافتا النظر إلى أن تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب؛ هو أمر خطير وعواقبه غير محمودة على الاطلاق.

وأوضح النائب هشام هلال، أنه لا يجب استخدام المضادات الحيوية، إلا في موضعها، والطبيب المعالج هو الذي يجب أن يقرر استخدامه من عدمه.

وفي سياق متصل، توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وجهته إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.