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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سيراليون: مصر فريق قوي .. وسنهاجم لتحقيق الفوز

منتخب سيراليون
منتخب سيراليون

قال أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون إنهم حضروا أنفسهم جيدا لمواجهة مصر، غدا الأحد، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرا إلى أن فريقه يتحلى بالثقة قبل اللقاء.

أبدى مدرب سيراليون في مؤتمر صحفي اليوم السبت عدم رضاه عن خوض المباراة في ليبيريا، وعلق: "هذا ليس خطأنا لكنها قواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهذا الأمر يفقدنا الأفضلية أمام مصر".


واصل: "ما جعلنا نختار ليبيريا لإقامة المباراة، أنها قريبة من سيراليون والطقس مناسب بها، جاهزون لمواجهة منتخب مصر الذي يملك فريقا قويا".

استرسل: "علينا أن نهاجم لتحقيق الفوز، لذلك سنهاجم مصر ولن نكتفي بالتراجع للدفاع".

بينما أكد عثمان كاكاي لاعب سيراليون: "لدينا الجوع والرغبة في القتال من أجل المنتخب، والروح عالية في المعسكر".

أكمل: "منتخب مصر من النخبة في أفريقيا، ويملك لاعبين مميزين مثل محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم. متحمس لخوض المباراة، وعلينا أن نهاجم لتحقيق النتيجة المطلوبة".

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط من الفوز على جيبوتي، بعد تعادل سيراليون مع إثيوبيا، وكذلك تعادل غينيا بيساو مع بوركينا فاسو.

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