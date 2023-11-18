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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من السعودية.. سها جندي: نهدف لتوضيح الصورة حول فرص الاستثمار بمصر |فيديو

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

قالت، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من الممكلة العربية السعودية، إن هدفها الرئيسى من حالتها بالمملكة العربية السعودية هو تشجيع كل المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية لأن صوت المصريين أمانة لافتة إلى أن الدولة حريصة على صوت العقل المهتم ببلده ومستقبلها، فمصر دولة قوية عظيمة توجد بعالم يموج بالصراعات والأزمات وتحتاج الى اختيار قادتها السياسية بكل حماس والمشاركة في الرأي.

الدولة حريصة على أن الجميع يشارك فى التصويت لاختيار الرئيس القادم لمصر

وأكدت، جندي، خلال مداخلة هاتفية مرئية  عبر تطبيق زووم من جدة لبرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار تقديم الإعلامي تامر أمين، ان هناك الكثير من المرشحين في المنافسة الانتخابية  والدولة حريصة على أن الجميع يشارك  ويتخذ القرار السليم والتصرف بحكمة في مستقبل مصر.

وتابعت السفيرة سها جندي، أن هذه هي الرسالة الأساسية وهي حشد المصريين للإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة وهوهدف مصر وتشجيع المصريين على ذلك ، وأيضا توضيح الصورة فيما يتعلق بالمناخ فى الاستثمار فى مصر وتوضيح الحالة الاقتصادية والمشروعات الإنتاجية وتوضيح صورة مصر الجديدة الذى لم يعرفها المصريون بالخارج، مؤكدة لهم أن مصر دولة شابة ونافعة وتعمل بمنتهي الجدية حتى آخر لحظة من لحظات تولى هذه الحكومة، وأيضًا تحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار فى مصر.

الممكلة العربية السعودية الاستثمار مصر الانتخابات الانتخابات الرئاسية

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