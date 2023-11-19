مهرجان أهداف.. فرنسا تسحق جبل طارق بـ14 هدفا دون رد بتصفيات اليورو

تمكن منتخب فرنسا من اكتساح ضيفه منتخب جبل طارق، بنتيجة 14-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وواصل الديوك مسيرتهم القوية، ليحققوا العلامة الكاملة بفوز سابع على التوالي، ليتربعوا على قمة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، أما منتخب جبل طارق، فقد نال خسارته السابعة على التوالي، ليقبع في ذيل الترتيب بدون رصيد.

واستغل ديديه ديشامب، مدرب الديوك، الفوارق الفنية بين المنتخبين، ليمنح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة والشابة.

ولم تمر سوى 3 دقائق فقط، ليتقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجله جيمس سانتوس بالخطأ في مرماه، وبعد ثوان قليلة، أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني بعد متابعة تسديدة أنطوان جريزمان، وفي الدقيقة 16، وأضاف زاير إيمري، الهدف الثالث، بعد تمريرة من جوناثان كلوس، ليحتفل نجم باريس الشاب، بظهوره الأول مع الديوك، لكن فرحة زاير إيمري، لم تدم طويلا، حيث غادر الملعب مصابا في الدقيقة 19، ليشارك مكانه، يوسف فوفانا.

وشارك كيليان مبابي في مهرجان الأهداف، بهدف سجله في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، وأنهى منتخب فرنسا الشوط الأول متقدما بـ 7 أهداف، حيث سجل جوناثان كلوس وكينجسلي كومان ويوسف فوفانا، ثلاثية في الدقائق (34 و36 و38).

وفي الشوط الثاني، منح ديشامب الفرصة لـ 4 بدلاء، بإشراك جيرو وبوبكر كامارا وعثمان ديمبلي وويليام ساليبا، إلا أن الطوفان الأزرق، لم يهدأ بل هز منتخب فرنسا شباك ضيفه ب8 أهداف، ألغي منها هدفا بعد تدخل من تقنية الفيديو.

سجل أدريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقة 64، وبعدها بدقيقتين أضاف كومان الهدف التاسع، وفي الدقيقتين 73 و74، أضاف عثمان ديمبلي وكيليان مبابي الهدفين العاشر والحادي عشر، قبل أن تلغي تقنية الفيديو، هدفا سجله جيرو، بعدها سجل مبابي هدفا رائعا من منتصف الملعب في الدقيقة 82، إلا أن الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، لم ييأس، بل شارك جيرو في المهرجان، واختتمه بثنائية في الدقيقتين 89 و90.