عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصية قبل وفاتها.. رغبة مريضة بالسرطان تتسبب في إسقاط 16 مليون دولار ديون

صدى البلد

تمكنت امرأة من مدينة نيويورك، توفيت بسبب سرطان المبيض، من جمع ما يكفي من المال لسداد ملايين الدولارات من الديون الطبية لأشخاص آخرين.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، رتبت لنشره بعد وفاتها، طلبت كيسي ماكنتاير صاحبة الـ 38 عامًا، من متابعيها التفكير في التبرع لدعم قضيتها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، استغلت مرضها، وقالت إنها تخطط لسداد الديون الطبية للآخرين كوسيلة للاحتفال بحياتها.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “إذا كنت تقرأ هذا فقد توفيت، لقد أحببت كل واحد منكم من كل قلبي وأعدكم بأنني كنت أعرف مدى عمق الحب الذي كنت أحظى به... وللاحتفال بحياتي، قمت بالترتيب لدفع الديون الطبية للآخرين”.

txt

شروط التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية .. اعرف آخر موعد

txt

الآلاف يحتشدون في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالأقصر.. فيديو

وأضافت أنها كانت محظوظة بالحصول على رعاية طبية عالية الجودة أثناء معاناتها من سرطان المبيض في المرحلة الرابعة، وأرادت أن يحصل الآخرون على نفس الشيء.

حتى يوم السبت، جمعت ماكنتاير وعائلتها أكثر من 170 ألف دولار لحملتها مع منظمة RIP Medical Debt غير الربحية. تسدد المنظمة دولارًا واحدًا من الديون الطبية مقابل كل قرش يتم التبرع به، مما يعني أن حملة ماكنتاير ساعدت في محو ما يصل إلى 17 مليون دولار من الفواتير الطبية غير المدفوعة.

وتقول المنظمة إنها تشتري الديون الطبية في محافظ مجمعة، بملايين الدولارات في المرة الواحدة مقابل جزء صغير من التكلفة الأصلية، وتقول على موقعها على الإنترنت: "في المتوسط، أي شيء تتبرع به يكون تأثيره 100 مرة".

يعاني ما يصل إلى 100 مليون أمريكي من الديون الطبية، وفقًا لتقديرات مؤسسة KFF غير الربحية للأبحاث الصحية.

بدأ ماكنتاير، ناشرة الكتب، علاج سرطان المبيض في عام 2019 وتوفيت يوم الأحد، ووفقا لمنشورها، أمضت الأشهر الخمسة الأخيرة من حياتها في رعاية المسنين مع الأصدقاء والعائلة في فيرجينيا ورود آيلاند ونيويورك، وفي منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال زوجها أندرو روز جريجوري: “كيسي. نحن نحبك، نفتقدك، لقد رحلت، أنت معنا، سنبحث عنك في كل مكان”.

التواصل الاجتماعي سداد الديون سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن العثور على مقبرة جماعية ضخمة بمستشفى الشفاء.. فيديو

بأسلوب النقل والتسليم.. محاكمة طبيب استئصال الأعضاء البشرية

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

منها الخضراوات الداكنة.. 8 أطعمة شتوية صحية وتشعرك بالدفء

البيت الأبيض: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس إلى الآن

دعاء سورة الواقعة.. ردده كل يوم يفتحها الله عليك فى الرزق فتحا عجيبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ