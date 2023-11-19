وصية قبل وفاتها.. رغبة مريضة بالسرطان تتسبب في إسقاط 16 مليون دولار ديون

تمكنت امرأة من مدينة نيويورك، توفيت بسبب سرطان المبيض، من جمع ما يكفي من المال لسداد ملايين الدولارات من الديون الطبية لأشخاص آخرين.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، رتبت لنشره بعد وفاتها، طلبت كيسي ماكنتاير صاحبة الـ 38 عامًا، من متابعيها التفكير في التبرع لدعم قضيتها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، استغلت مرضها، وقالت إنها تخطط لسداد الديون الطبية للآخرين كوسيلة للاحتفال بحياتها.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “إذا كنت تقرأ هذا فقد توفيت، لقد أحببت كل واحد منكم من كل قلبي وأعدكم بأنني كنت أعرف مدى عمق الحب الذي كنت أحظى به... وللاحتفال بحياتي، قمت بالترتيب لدفع الديون الطبية للآخرين”.

وأضافت أنها كانت محظوظة بالحصول على رعاية طبية عالية الجودة أثناء معاناتها من سرطان المبيض في المرحلة الرابعة، وأرادت أن يحصل الآخرون على نفس الشيء.

حتى يوم السبت، جمعت ماكنتاير وعائلتها أكثر من 170 ألف دولار لحملتها مع منظمة RIP Medical Debt غير الربحية. تسدد المنظمة دولارًا واحدًا من الديون الطبية مقابل كل قرش يتم التبرع به، مما يعني أن حملة ماكنتاير ساعدت في محو ما يصل إلى 17 مليون دولار من الفواتير الطبية غير المدفوعة.

وتقول المنظمة إنها تشتري الديون الطبية في محافظ مجمعة، بملايين الدولارات في المرة الواحدة مقابل جزء صغير من التكلفة الأصلية، وتقول على موقعها على الإنترنت: "في المتوسط، أي شيء تتبرع به يكون تأثيره 100 مرة".

يعاني ما يصل إلى 100 مليون أمريكي من الديون الطبية، وفقًا لتقديرات مؤسسة KFF غير الربحية للأبحاث الصحية.

بدأ ماكنتاير، ناشرة الكتب، علاج سرطان المبيض في عام 2019 وتوفيت يوم الأحد، ووفقا لمنشورها، أمضت الأشهر الخمسة الأخيرة من حياتها في رعاية المسنين مع الأصدقاء والعائلة في فيرجينيا ورود آيلاند ونيويورك، وفي منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال زوجها أندرو روز جريجوري: “كيسي. نحن نحبك، نفتقدك، لقد رحلت، أنت معنا، سنبحث عنك في كل مكان”.