بعد تحوله لمنطقة موت.. الصحة العالمية تقود بعثة إنسانية مشتركة لمستشفى الشفاء

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، أن مستشفى الشفاء لم يعد قادراً على العمل، وأصبح بدون ماء أو طعام أو كهرباء أو وقود، وأن جميع الإمدادات الطبية نفدت، مشيرًا إلى أن المنظمة قررت قيادة بعثة إنسانية مشتركة إلى المستشفى.

وأضاف جيبريسوس أن الفريق الطبي بمستشفى الشفاء طلب الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية بالمستشفى، لافتاً إلى أن المنظمة تعمل مع الشركاء لوضع خطة إخلاء عاجلة للمستشفى.

وذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة قادت، السبت، بعثة أممية لتقييم الوضع في المستشفى. مطالباً بتوفير الحماية للمرافق الصحية والمدنيين، ووصف الوضع الحالي بأنه "غير محتمل ولا مبرر له وبأن الشفاء "منطقة موت".