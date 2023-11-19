برامات 20 جيجابايت.. هونر تطلق هاتف جديد بـ6800 جنيه

طرحت شركة هونر الصينية، هاتفه الأحدث Honor X50i+، للبيع بشكل رسمي في الصين، والذي يتميز برامات ضخمة وسعة تخزين عالية مقابل سعر منافس.

مواصفات هاتف هونر الجديد Honor X50i+

يتميز هاتف هونر الجديد Honor X50i+ بتصميم أنيق وعصري، وشاشة عرض نابضة بالحياة توفر تجربة مشاهدة غامرة، بفضل شاشته عالية الدقة وحوافه الرفيعة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بصور واضحة وألوان نابضة بالحياة أثناء التنقل عبر التطبيقات أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الويب.

يأتي هذا الهاتف الجديد بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، تتميز الشاشة بذروة سطوع 2000 شمعة في المتر المربع، وتعتيم PWM عالي التردد 3240 هرتز، ومعدل تحديث 90 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشاشة أيضًا بشهادة التعتيم الخالية من الوميض والخالية من المخاطر من Rheinland، وهذا يعني أن الشاشة تتمتع بحماية ضد انبعاث الضوء الأزرق ومناسبة للاستخدام.

تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف Honor X50i+ بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، مما يضمن سلاسة المهام المتعددة والأداء السلس، سواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو البث أو تشغيل تطبيقات الإنتاجية، فإن هذا الجهاز يوفر تجربة مستخدم سريعة الاستجابة وخالية من التأخير، فقد زودت هونر الهاتف بمعالج Dimensity 6080.

يأتي الهاتف مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة، وهذا يعني أنه يمكن لمستخدمي هذا الهاتف المحمول الحصول على ما يصل إلى 20 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

هاتف Honor X50i+

إحدى الميزات البارزة في هاتف Honor X50i+ هي إعداد الكاميرا المذهل، فهو يحتوي على إعداد مزدوج في الخلفية يضم كاميرا رئيسية عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية حساسة للضوء بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

يأتي هذا الهاتف المحمول مزودًا ببطارية مدمجة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 35 وات، وبفضل سعة الشحن هذه، يمكن لهذا الجهاز الحصول على شحن كامل في أقل من ساعتين.

سعر هاتف هونر الجديد Honor X50i+

يتوفر هاتف هونر الجديد Honor X50i+، في طرازين بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، ويتم بيعه مقابل سعر 222 دولار (أي ما يعادل 6.800 جنيها مصريا)، بينما يبلغ سعر الطراز بسعة 12 + 512 جيجابايت، حوالى 249 دولار (أي ما يعادل 7.660 جنيها مصريا)، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي: الوردي والأزرق المائي والأسود والأخضر.