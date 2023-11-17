تسريبات حصرية.. أول صورة لسلسلة هونر المنتظرة Honor 100

تستعد شركة هونر Honor الصينية، لإطلاق سلسلة Honor 100 في الصين يوم 23 نوفمبر.

ووفقا لما ذكره موقع “gizmochina”، ستحتوي سلسلة هونر المرتقبة Honor 100 ، على إصدار قياسي وطراز Pro، هناك أيضا تكهنات بأنه قد يتم تقديم طراز Honor 100 GT جبًا إلى جنب مع هذه الطرازات.

وقبل الإطلاق الرسمي من هونر، كشفت محطة الدردشة الرقمية DCS - الشهيرة بتسريباتها عن الهواتف الصينية الجديدة - بعض المواصفات الرئيسية لسلسلة Honor 100.

المواصفات الرئيسية لـ Honor 100



وفقا لـ DCS، ستحتوي سلسلة Honor 100 على شاشة حماية العين 1.5K Oasis، والتي تتميز بتقنية تعتيم حماية العين المتقدمة 3840 هرتز PWM، والتي تهدف إلى تقليل إجهاد العين.، وستعمل هونر على توحيد قدرة الشحن لهذه التشكيلة، والتي ستتميز بشاحن سريع بقدرة 100 وات في جميع الطرازات.

ويقال إن الإصدار القياسي من سلسلة Honor 100 هو أول إصدار عالمي لمنصة الهواتف المحمولة Snapdragon 7 Gen 3 من كوالكوم، وستحتوي مجموعة الشرائح على نواة عالية الأداء بتردد 2.63 جيجاهرتز، وثلاثة نوى للأداء بتردد 2.40 جيجاهرتز، وأربعة نوى موفرة للطاقة بتردد 1.80 جيجاهرتز.

ومن المتوقع أن يقدم معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 3، المكمل بوحدة معالجة الرسومات Adreno 720، تحسينات كبيرة في الأداء، بناءً على نجاح سابقه، Snapdragon 7 Gen 2.

وفي الوقت نفسه، يقال إن الطراز المتطور، والذي يطلق عليه على الأرجح اسم Honor 100 Pro، مزود بمنصة Snapdragon 8 Gen 2 للهواتف المحمولة، تم إطلاق هذه الشريحة في نهاية عام 2022، وكانت خيارا شائعا بين الهواتف الذكية الرائدة هذا العام، حيث اشتهرت بأدائها القوي.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يشتمل كل طراز على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل يدعم تثبيت الصورة البصري OIS، ومن المتوقع أن يوفر إعداد الكاميرا هذا، خاصة في Honor 100 Pro، تجربة تصوير على مستوى SLR.

وفي الوقت نفسه، تم تسريب تصميم كلا الجهازين قبل بضعة أيام مما يوضح أن النموذج القياسي سيحتوي على فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية، في حين قد يتميز الطراز Pro بفتحة عريضة مما يعني أنه قد يحتوي على كاميرتين أماميتين، ستأتي وحدات الكاميرا الخلفية بتصميمات فريدة لكل طراز.