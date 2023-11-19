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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن قفزة كبيرة في عدد قتـ،لى جنوده خلال معارك أمس

جيش الاحتلال يعلن
جيش الاحتلال يعلن قفزة كبيرة في عدد قت.لى جنوده خلال معارك أ

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد،  مقتل 3 ضباط وجنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد القتـ،لى المُعلن إلى 11 خلال أقل من 24 ساعة.

ووفقا لصحيفة " تايمز اوف إسرائيل"، حدد جيش الاحتلال الإسرائيلي هوية الجنود الثلاثة الذين قتـ،لوا بالأمس، وهم راني تهاني، 40 عاما، رقيب عمليات في الكتيبة 8717 التابعة للواء الاحتياطي 261 من سيدي نيهيميا؛ والرقيب الرئيسي، ياكير بيتون، 34 عاما، من الكتيبة 8717 التابعة للواء الاحتياطي 261، من القدس.

كما أعلن وفاة تشن ياهلوم، 35 عاما، ضابط في الكتيبة 8159 التابعة لفيلق المدفعية، من كفار عازار، الذي توفي في 18 نوفمبر. ولا يوضح الجيش الإسرائيلي الظروف المحيطة بوفاة جنوده.



وأشار جيش الاحتلال إلى أن عدد القتـ.لى منذ بدء العملية البرية وصل إلى 61.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقـ.تل جنديين خلال الحرب في قطاع غزة يوم السبت، ليصل عدد القـ.تلى في الهجوم البري إلى 58.


وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها حققوا نجاحا جديدا شرق مخيم الشاطئ.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت سرايا القدس، في بيان موجز لها، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم، مقتـ.ل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام:" قتـ,لنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".

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