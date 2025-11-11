ضبط 506 عبوات أدوية بيطرية ومطهرات مجهولة المصدر بكفر الشيخ | صور

نجحت حملة مشتركة بين إدارة بيلا البيطرية ومباحث التموين بكفر الشيخ، في ضبط 506 عبوات من الأدوية البيطرية والمطهرات وإضافات الأعلاف المخصصة للاستخدام البيطري، جميعها مجهولة المصدر، وذلك بنطاق مركز بيلا.

جاءت هذه الحملة في ضوء توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب المهندس مصطفي الصياد، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور إيهاب شكرى وكيل وزارة الطب البيطري، والعقيد أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، على سلامة وصحة الثروة الحيوانية وضمان تداول مستلزمات بيطرية مطابقة للمواصفات ومعلومة المصدر.

وشُكلت اللجنة المشتركة تحت إشراف الدكتور مجدى كامل مدير إدارة الخدمات بالمديرية، والدكتورة آمال بركات رئيس مجلس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد المهدى، مدير إدارة بيلا البيطرية، وبمشاركة كل من: الدكتور رامى سلامة رئيس قسم التفتيش ببيلا، والدكتور عرفات نوفل مفتش مباحث التموين بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين بالوقائع المضبوطة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.