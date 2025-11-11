قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد، وذلك مع انطلاق ثاني أيام انتخابات مجلس النواب.


وقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم انتظام فتح اللجان واستقبال الناخبين حيث توافد المواطنون تدريجيًا للإدلاء بأصواتهم منذ الدقائق الأولى لبدء عملية التصويت، وسط تواجد مكثف من الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انضباط سير العملية الانتخابية وسهولة حركة الناخبين داخل المراكز.
 

وأوضح المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية تامة لتقديم الدعم الكامل للناخبين وتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.


كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب اخبار الجيزة

