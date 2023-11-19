3.8 مليار دولار سنويا.. هل تحد أمريكا من مساعداتها للاحتلال؟

قالت مجلة بوليتيكو أنه أصبح هناك رغبة أمريكية في كبح جماح المساعدات الأمريكية للاحتلال.

وقال أحد الأعضاء الديمقراطيين إن المناقشات بشأن تقييد المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة دفعت الديمقراطيين إلى إجراء مناقشات مماثلة حول شروط المساعدات العسكرية لإسرائيل.

يتجه الديمقراطيون إلى إن هناك ضغط من أجل فرض هذه الشروط بشأن الدعم المستقبلي.

وتأتي محادثات المشرعين مع اشتداد القتال في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وبحسب "بوليتيكو"، فإذا تحولت المحادثات إلى إجراء تشريعي، سيزيد الضغط على البيت الأبيض، وقد يجبر ذلك بايدن على تخفيف دعمه لإسرائيل، وهذا من شأنه أن يرضي التقدميين في الكونجرس الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن العضوين الديمقراطيين فالمحادثات الحالية تدور حول تفعيل قانون ليهي مثلا، الذي يحظر إرسال الأموال إلى البلدان التي توجد بها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وتتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة مقابل أنظمتها العسكرية والدفاعية الصاروخية.

