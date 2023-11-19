إسرائيل تستعد لهجوم موسع على لبنان .. صحيفة عبرية تكشف مخطط نتنياهو لتوسيع الحرب بالمنطقة.. وقف تصدير السلاح وتشكيل كتائب مدرعات "تفاصيل"

كشفت صحيفة كالكاليست العبرية، أن بنيامين نتنياهو، وحكومة الحرب التي يديرها بدأت في تحضير خطط لتوسيع نطاق الحرب في لبنان، وأن القرار اتخذ وبدأت التحضيرات لخوض المعركة في التوقيت المناسب سياسيا وعسكريا، وأشارت الصحيفة أن هذا القرار دفع الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار بوقف كافة صفقات السلاح إلى الخارج، وذلك في ظل حاجة الجيش الإسرائيلي لكافة المركبات العسكرية، خصوصا في ظل الخسائر التي يتكبدها في هذا النوع من معدات الحرب داخل قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة صباح اليوم، فقد أوقفت إسرائيل برنامج تصدير السيارات وأنها بدأت تتوسع في شراء جرافات عملاقة، وقد تم إلغاء صفقة بيع مئات الدبابات لجيش أجنبي، وسط قرار إعادة زيادة القوات المدرعة؛ وقد أطلق الجيش الإسرائيلي عملية شراء عاجلة لعشرات جرافات D9 المستخدمة في القتال في غزة؛ ويتم حاليًا تكييف الجرافات مع نظام التحكم عن بعد.

إلغاء صفقات التصدير

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد ألغت مؤسسة جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة تصدير مئات من دبابات ميركافا إلى الجيوش الأجنبية ، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا، على خلفية الحرب في غزة، وكذلك في ظل تحركات إسرائيل الرامية إلى توسيع استعداد الجيش للحرب في لبنان أيضًا، وتأتي تلك الخطوة لتطوير الإصدارات القديمة لعدد من المركبات، مثل دبابات ميركافا مارك 3 ، والتي عفا عليها الزمن ودبابات مارك 2 التي تم استبدالها في العقدين الأخيرين بدبابات مارك 4 الأكثر تقدما.

وقالت مصادر عسكرية، أنه تم في الأشهر الأخيرة الانتهاء من تطوير دبابة جديدة تعتمد على دبابة شاريوت وتسمى "البرق" وكانت الأدوات الأولى من نوعها تم تسليمها حتى قبل الحرب لاستخدامها من قبل مقاتلي الكتيبة 52 من اللواء 401 مدرع، وكشفت المصادر أن قرار وقف التصدير اتخذه المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (متقاعد) إيال زمير.

الأسلحة مخزنة منذ فترة

وذكرت المصادر أن القرار اتخذ في نهاية نقاش مهني عُرض خلاله على زمير مخطط لتصدير مئات الدبابات التي تم تصديرها، وتم تخزينها لسنوات عديدة في جيش الدفاع الإسرائيلي ولا يتم استخدامها من قبله، وفي خلفية المناقشة، كان هناك تقدم كبير في المفاوضات بين ممثلي قسم التصدير الدفاعي (SIBT) في وزارة الدفاع وممثلي المشتريات لجيش أجنبي، وكان الطرفان بالفعل على وشك التوقيع على صفقة تاريخية لأول تصدير لـ الدبابات الإسرائيلية بمبلغ عدة عشرات الملايين من الدولارات.

فيما قال مسؤولون أمنيون لـ"كالكاليست" إن قرار زمير اتخذ حتى قبل الحرب على غزة، وبعد اندلاعها تبين أنه صحيح ومبرر، وتم المصادقة عليه في ظل تطورات الجبهة المرتقبة في لبنان، ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه القوات المدرعة في المناورة البرية، وقد تم تجديد الدبابات والمركبات المدرعة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بل وأكثر من ذلك منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث تشكل جزءا لا يتجزأ من القتال، في نشاط وثيق ومنسق مع قوات المشاة والقوات المسلحة. القوات الجوية.

إرهاصات الحرب .. إنشاء كتائب الدبابات من جنود الاحتياط

وتشير الصحيفة العبرية، أنه على خلفية قرار وقف الصادرات، بدأ الجيش الإسرائيلي على الفور في إنشاء كتيبة مدرعة من جنود الاحتياط ستعتمد على عشرات الدبابات ميركافا مارك 3، بعد إغلاق الوحدات في التشكيلات المدرعة والبرية في العقد الماضي بسبب الكفاءة، والاعتبارات والتفضيل للتكنولوجيات الجديدة، وقال مسؤول عسكري كبير لموقع Calcalist: "لأن هذا ليس الوقت المناسب لنقول وداعًا لمنصات مثل الدبابات، عندما يكون هناك احتمال كبير بأننا سنحتاج إلى المزيد والمزيد من هذه في المستقبل، ويجري تحسين وتكييف الدبابات القديمة بحيث تكون مناسبة للاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي".

وبالفعل تم تطوير دبابات العربات من قبل إدارة الدبابات التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي (منتاك)، ويتم إنتاجها في مركز الترميم والصيانة (MSHA) في تل هشومير، وفي نفس المكان، تم تسليم ناقلات الجنود المدرعة من طراز NMR، المستندة على هيكل ميركافا، وناقلات الجنود المدرعة الجديدة المعروفة باسم "إيتان"، والتي تم تسليم أولها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي في العام الماضي كجزء من عملية الاستبدال التدريجي للدبابات M-113 القديمة يتم إنتاج ناقلات الجنود المدرعة أيضًا في نفس الوقت.

تجهيزات خاصة لقطاع غزة

وقبل المناورة البرية في غزة، قام الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع بتركيب برجولات معدنية فوق الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، للحماية من هجمات الطائرات بدون طيار التي تحاول تجاوز أنظمة الدفاع النشطة المثبتة عليها، حيث استخدمت حماس هذا الأسلوب أثناء هجومها المفاجئ في 7 أكتوبر لضرب عدد من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي، وقال مسؤول عسكري كبير لـ"كالكاليست" إن معظم الدبابات وناقلات الجنود المدرعة التي تضررت في بداية الهجوم وفي الأيام الأولى للمناورة البرية تم ترميمها بسرعة وعادت للقتال في الجبهة، بالإضافة إلى استعادتها السريعة.

ومنذ بداية الحرب، قامت هيئة السلاح الإسرائيلية، بتزويد جيش الدفاع الإسرائيلي بحوالي 85 مركبة جديدة، بما في ذلك الدبابات "شي إيتان وNMRs"، بعد التحول إلى نشاط وضع الطوارئ طوال ساعات اليوم، وهذا إنتاج غير مسبوق في مجرد شهر ونصف، مقارنة بمعدل الإنتاج الطبيعي في الجيش الإسرائيلي، البالغ حوالي 100 مركبة مدرعة في عام كامل.

الجرافات المستقلة بـ4 مليار شيكل

وبصرف النظر عن زيادة عدد المركبات المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي، بدأت وزارة الدفاع في الأسابيع الأخيرة أيضًا في شراء عاجل لعشرات الجرافات العملاقة D9، التي تقوم بأعمال هندسية واسعة النطاق لكشف ممرات الأنفاق والمحاور المفتوحة وطرق الوصول المليئة بالمتفجرات رسوم، حيث تمتص هذه الأدوات كميات كبيرة من النيران، خاصة الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الآر بي جي، بينما تقود حركة القوات داخل القطاع، ومنذ بداية الحرب، تم تزويد هذه الأدوات أيضًا بأسطح معدنية من المفترض أن تقلل من القدرة على القصف، خصوصا ضربتهم بطائرات بدون طيار هجومية تمر بعض جرافات D9 من خلالها،.وهي عمليات تكيف للنشاط المستقل أو شبه المستقل، مما يتيح عمليات معقدة في مناطق محفوفة بالمخاطر دون الحاجة إلى سائق.

نظام يسمى "باندا"، تم تطويره مؤخرًا سنوات من قبل شركة ألتا سيستمز وقوات الدفاع الإسرائيلية، توفر القدرات المستقلة، ولا تحدد وزارة الدفاع مبلغ شراء النظام، لكن البيانات التي قدمتها الوزارة في الأيام الأخيرة تظهر أنه منذ بداية الحرب، قدمت طلبات بقيمة تزيد عن 4 مليارات شيكل لشركات صناعة الدفاع، الكبيرة والصغيرة.