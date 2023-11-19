رئيس جهاز الشروق يشن حملة موسعة على جميع المخالفات بأحياء المدينة

أكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار الحملات الأمنية لضبط النباشين، مؤكدا أن جهاز المدينة شن حملة موسعة على المخالفات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملات أسفرت على ضبط (6) تروسيكلات مخالفة لضوابط التشغيل يقوم أصحابها بأعمال "التنبيش" بجوار صناديق القمامة بغرض الفرز ، وذلك في ضوء حرص الجهاز على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم اصطحاب التروسيكلات المخالفة والتحفظ عليها بمقر الجهاز مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابهم، مشيرا إلى تمكن الحملة من إزالة ثلاث نقاط خاصة بالنباشين بمناطق (المستقبل /الحى الأول/الحى الثامن) وتم رفع المحتويات المضبوطه ونقلها الى المقالب العموميه مؤكدًا رئيس الجهاز على عدم التهاون مع صور المخالفات والعشوائيه والتعامل معها بكل حسم وقوه طبقًا للقانون.