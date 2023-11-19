مفاوضات مع لشبونة .. حل أزمة القيد فى الزمالك خلال ساعات | تفاصيل

أكد أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق أن خلال ساعات سيتم حل أزمة إيقاف القيد فى نادي الزمالك، بعد مفاوضات كبيرة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل حل هذه الأزمة.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" حل أزمة القيد فى نادي الزمالك خلال ساعات، وهناك مفاوضات متقدمة مع نادي سبورتنج لشبونة، والذي له مستحقات كبيرة منذ سنوات، بسبب قضية شيكابالا، ولكن الفترة الحالية هناك تقارب فى وجهات النظر، والجماهير الزملكاوية ستسمع أخبار جيدة عن هذا الأمر.

وأضاف:" إيقاف القيد أثر على الزمالك بشكل كبير طوال الفترة الماضية، لذلك على الزمالك حل هذه الأمور، حتي يتمكن من قيد صفقات جديدة، وتعود بالفريق للمنافسة على كل البطولات المشارك بها، وتتوفر البدائل فى الفريق.

وتابع:" مجلس إدارة الزمالك الحالي أمامه خطط كثيرة من أجل وضع الزمالك فى المكان الذي يستحقه، وأنا على تواصل دائم مع مجلس الإدارة وحسين لبيب رئيس النادي بشكل يويم.