إجلاء الرضع من جنوب رفح بغزة إلى مصر غدا

أفاد مسؤولو الصحة عن إجلاء 30 طفلاً رضيعًا من مستشفى الشفاء، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني، والتي ادعت أنه تم نقل 31 رضيعًا. ولا يزال سبب التناقض في الأرقام المبلغ عنها غير واضح.

بحسب رويترز، تم نقل الأطفال الثلاثين الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفى آخر يقع جنوبًا، حيث أشار مسؤولو الصحة إلى أنه سيتم نقلهم إلى مصر غدًا.

أثارت عملية الإخلاء، التي يكتنفها الغموض، مخاوف بشأن التنسيق والتواصل بين المنظمات الصحية المعنية.

تظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة، التابعة لإدارة حماس، عملية إجلاء الأطفال من وحدة العناية المركزة. وتؤكد الصور مدى إلحاح وخطورة الوضع.

حظيت محنة هؤلاء الأطفال حديثي الولادة باهتمام عالمي بعد ظهور صور للعاملين الطبيين الذين يكافحون من أجل الحفاظ على دفئهم أثناء انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى إغلاق الحاضنات والمعدات الأساسية.

شملت عملية الإجلاء، التي سهلتها سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ستة عاملين صحيين و10 أفراد من عائلاتهم. ويتم تقديم الرعاية العاجلة في مستشفى رفح قبل أن يتم نقل الأطفال الرضع إلى مصر يوم الاثنين للحصول على رعاية أكثر تخصصًا.