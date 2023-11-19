عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء الرضع من جنوب رفح بغزة إلى مصر غدا

أفاد مسؤولو الصحة عن إجلاء 30 طفلاً رضيعًا من مستشفى الشفاء، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني، والتي ادعت أنه تم نقل 31 رضيعًا. ولا يزال سبب التناقض في الأرقام المبلغ عنها غير واضح.

 

بحسب رويترز، تم نقل الأطفال الثلاثين الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفى آخر يقع جنوبًا، حيث أشار مسؤولو الصحة إلى أنه سيتم نقلهم إلى مصر غدًا.

 

أثارت عملية الإخلاء، التي يكتنفها الغموض، مخاوف بشأن التنسيق والتواصل بين المنظمات الصحية المعنية.

 

تظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة، التابعة لإدارة حماس، عملية إجلاء الأطفال من وحدة العناية المركزة. وتؤكد الصور مدى إلحاح وخطورة الوضع.

 

حظيت محنة هؤلاء الأطفال حديثي الولادة باهتمام عالمي بعد ظهور صور للعاملين الطبيين الذين يكافحون من أجل الحفاظ على دفئهم أثناء انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى إغلاق الحاضنات والمعدات الأساسية.

 

شملت عملية الإجلاء، التي سهلتها سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ستة عاملين صحيين و10 أفراد من عائلاتهم. ويتم تقديم الرعاية العاجلة في مستشفى رفح قبل أن يتم نقل الأطفال الرضع إلى مصر يوم الاثنين للحصول على رعاية أكثر تخصصًا.

إخلاء مستشفى الشفاء المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

حقيقة تفاوض الأهلي مع عطية الله وإعارة طاهر وحمزة علاء

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إكسترا نيوز: 7 شاحنات وقود أفرغت حمولتها في غزة عبر معبر رفح

الحوثيون يقتادون السفينة المختطفة إلى ميناء الصليف باليمن

Honor تتفوق على سامسونج ..أقوى موبايل للفئة المتوسطة بسعر مميز

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

رفقة صديقها.. منة فضالي تستعرض جمالها

علاجات لفطريات الشفاه

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ