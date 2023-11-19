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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأوروبي لإعادة الإعمار: برنامج نوفي يؤثر على 6 آلاف موظف

المائدة المستديرة
المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرصد تقدم "نوفي"

أشادت هايكة هار مجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج نوفي الذي يمتد لـ٥ سنوات، و الذي يؤثر على ٦ آلاف موظف، من خلال التدريب المستمر عليه.

كما أشارت المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى التطور المحرز على مدار عام كامل، من التزام الحكومة بإخراج أكثر من ١ جيجا وات من الفحم، و عن التمويل المستمر من البنك للبرنامج، بالإضافة إلى أكثر من ٣ مليون دولار يتم استثمارها، و ١٠ مليار دولار من القطاع الخاص، جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

٤٥٠ مليون دولار تبادل مع الشريك الألماني

كما قالت إن هناك اكثر من ٤٥٠ مليون دولار تبادل مع الشريك الألماني و تخصيص الملايين لاقامة مزارع الرياح، و اشارت إلى العمل بمشاركة وزارة الكهرباء من تحويل محطات الطاقة، و العمل على التحول العادل و تحديد سلاسل القيمة الخضراء في مصر، فضلا عن محطات العمل في قناة السويس التي تعمل على الاستفادة من التحول الأخضر.

الأوروبي لإعادة الإعمار جنوب وشرق المتوسط مؤسسات التمويل الدولية التحول الاخضر مصر

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