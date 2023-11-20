توافر 46 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز فى مدينة العلمين الجديدة

أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضحت نقابة الصحفيين أن تفاصيل الشقق المتوفرة للحجز كالآتي:



عمارة 254 وحدات أرقام (2، 3 ،19، 21، 22، 23، 24).

عمارة 256 وحدات أرقام (2 ،3، 4، 7، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 8،16، 18، 19، 20، 22، 23، 24).

عمارة 258 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7، 10، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 24).

يبدأ التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول اعتبارًا من الثلاثاء (21/11/2023م) بأولوية الحجز، وسداد الدفعة المطلوبة خلال (3) أيام.

تفاصيل الوحدات بمركز الخدمات فى النقابة.

